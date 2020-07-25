"Лежала голая на полу, мокрая и израненная"

Подруга актрисы Эмбер Херд Ракель Рокки Пеннингтон раскрыла детали скандала, произошедшего между артисткой и ее бывшим мужем актером Джонни Деппом, когда звездная пара жила в Австралии . По ее словам, она предупреждала Херд о том, что Депп может ее случайно убить, когда он «пьян или бредит». Об этом пишет издание Daily Star.

Фото: Reuters Reuters

Как рассказала Пеннингтон во время дачи показаний на судебном процессе по иску Деппа против таблоида The Sun, она жила в пентхаусе актера в Лос-Анджелесе в 2014-2016 годах и была в тот период лучшей подругой Эмбер Херд. По ее словам, отношения пары ухудшились в то время, когда Депп и Херд жили в Австралии. Там у супругов произошел инцидент, когда она «действительно испугалась за жизнь Эмбер». О произошедшем «самом большом споре, который у них был» актриса рассказала подруге, вернувшись из Австралии.

Так, Пеннингтон подтвердила рассказ Эмбер Херд о том, что Джонни Депп бросил в нее несколько стеклянных бутылок, осколками на полу актриса порезала себе ноги и руки.

«Эмбер рассказала мне, что в тот момент Джонни сорвал с нее ночную рубашку, и она лежала голая на полу, мокрая от алкоголя и израненная», — поведала подруга актрисы.

Также, судя по тому, что ей рассказала Херд, Депп разбил телевизор и помочился на мебель.

В настоящее время Депп судится с британским таблоидом The Sun. Актер утверждает, что в 2018 году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд.