Бочкарева сделала заявление о «кокаиновом скандале»

Все новости на карте

Еще жив в памяти публики «кокаиновый скандал», в котором оказалась замешана звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева

Наверное, у многих осталось ощущение какой-то недосказанности, когда громкая история завершилась как-то неожиданно тихо.

И вот в день своего рождения Наталья сделала неожиданное признание.

«Я знаю, всех вас интересует тот скандал, который внезапно свалился на мою голову.

Чтобы вы понимали, я, как и обещала, рассказала свою историю с первой до последней минуты Первому федеральному каналу. Это случилось ещё в феврале.

Рассказала все, что меня беспокоило… почему ждала судебного заседания долгих четыре месяца, проглатывала хамское отношение СМИ, злилась на них за то, что никакие официальные документы, вплоть до справки о том, что я ничего не употребляла, они так ни разу и не озвучили.

И, что самое главное, после долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, и стал тем, кто устроил для меня это адское время…

Но программа так и не вышла. Я думаю, вы сами догадываетесь почему. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал. ⠀

Почему я выбрала именно Первый канал? Потому, что это один из главных каналов… Мне хотелось справедливости», — написала Бочкарева. ⠀

Но у актрисы хватило сил и мужества пережить и отпустить эту ситуацию.

«У меня сейчас совершенно другая, совершенно потрясающая жизнь! ⠀Вы даже не представляете, как я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной, а те люди, которых я считала своими, показали своё истинное лицо и навсегда ушли из моей жизни. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок».

Как ранее писал «Рамблер», в начале октября звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.