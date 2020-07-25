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«Мне хотелось справедливости»: Бочкарева сделала признание 

Ирина Лебедева 1 час назад
Бочкарева сделала заявление о «кокаиновом скандале»
Фото: Instagram
Еще жив в памяти публики «кокаиновый скандал», в котором оказалась замешана звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева.
Наверное, у многих осталось ощущение какой-то недосказанности, когда громкая история завершилась как-то неожиданно тихо.
И вот в день своего рождения Наталья сделала неожиданное признание.
«Я знаю, всех вас интересует тот скандал, который внезапно свалился на мою голову.
Чтобы вы понимали, я, как и обещала, рассказала свою историю с первой до последней минуты Первому федеральному каналу. Это случилось ещё в феврале.
Рассказала все, что меня беспокоило… почему ждала судебного заседания долгих четыре месяца, проглатывала хамское отношение СМИ, злилась на них за то, что никакие официальные документы, вплоть до справки о том, что я ничего не употребляла, они так ни разу и не озвучили.
И, что самое главное, после долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, и стал тем, кто устроил для меня это адское время…
Но программа так и не вышла. Я думаю, вы сами догадываетесь почему. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал. ⠀
Почему я выбрала именно Первый канал? Потому, что это один из главных каналов… Мне хотелось справедливости», — написала Бочкарева. ⠀
Но у актрисы хватило сил и мужества пережить и отпустить эту ситуацию.
«У меня сейчас совершенно другая, совершенно потрясающая жизнь! ⠀Вы даже не представляете, как я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной, а те люди, которых я считала своими, показали своё истинное лицо и навсегда ушли из моей жизни. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок».
Как ранее писал «Рамблер», в начале октября звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.
Уголовное дело было прекращено лишь спустя три месяца — суд постановил оштрафовать актрису.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева
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