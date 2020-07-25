«Веселая вдова»: скандалы вокруг Диденко не утихают

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Скандально известная после трагической истории с сухим льдом блогер Екатерина Диденко написала в микроблоге большой пост.

Девушка сообщила, что в детстве ее травили якобы из-за того, что она была из небогатой семьи.

«Я ненавижу свое детство. Папа не стремился обеспечить нам материальную опору. Нас с Аней, моей сестрой, тянула мама. Отношения с одноклассниками были не очень. В нашем классе было разделение детей по доходам семьи. Те, у чьих родителей были деньги — считали себя сильными, могли насмехаться, издеваться над другими. У меня не было денег, вдобавок я была некрасивой — следовательно, была в лузерах. Мне не оставалось ничего другого, кроме как учиться, хоть какой-то должен был быть у меня козырь!», — рассказала она.

И, хотя прошло много лет, одна ее одноклассница до сих пор ненавидит Екатерину. Не так давно она выложила в соцсеть пост с резким осуждением Диденко.

По словам блогера, та не может простить ей истории с милицией.

«Из-за того, что у меня порвались колготки, одноклассники окружили, плевали, били по ногам… до тех пор, пока я не села в трамвай. После этого были разборки, милиция… Я считаю, что сделала правильно, когда поделилась, потому что каждый должен отвечать за свои поступки!», — уверена блогер.

Мнения фолловеров разделились. Кто-то поддерживал Екатерину, посоветовав не обращать внимания ни на кого и идти своим путем.

«Катя, все правильно! Забей на всех, кому не нравится пусть уходят, отписываются».

Другие выражали сомнение в правильности ее жизненной позиции — негоже заводить романы, едва похоронив мужа.

«Просто смотрю на свою сестру, которая потеряла своего мужа в феврале и осталась с двумя детьми. Она даже не может смотреть на других мужчин», «Веселая вдова оказалась мастером пиара. Молодец».

Прокомментировала рассказ Екатерины и та самая одноклассница.

«Ее история далека от правды. Причем тут деньги вообще? Она просто была подлой тихушницей».

Как ранее писал «Рамблер», аптечный блогер прославилась на всю страну в конце февраля этого года, когда во время празднования ее дня рождения погибло три человека, среди которых был и муж Диденко Валентин.