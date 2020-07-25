Фото голой Варнавы взорвало Сеть

Артистка Екатерина Варнава выложила в инстаграм пикантную фотографию.
Она абсолютно обнаженная, на черном фоне слегка прикрыта белым покрывалом.
Менее чем за полчаса снимок набрал 25 тысяч лайков, — рассказывают news.ru.
Большинство фолловеров рассыпались в комплиментах, расхваливая красоту Екатерины.
Правда, нашлись и те, кто написал, что не понимают нынешнюю тенденцию показывать себя голышом.
Не прошло и часа с момента публикации, как юмористка удалила страничку без какого-либо объяснения причин.
Как ранее писал «Рамблер», Варнава сообщила, что встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие, но не назвала имя возлюбленного.