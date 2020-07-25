Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Варнава подразнила публику откровенным снимком 

Ирина Лебедева 50 минут назад
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото: Instagram
Артистка Екатерина Варнава выложила в инстаграм пикантную фотографию.
Она абсолютно обнаженная, на черном фоне слегка прикрыта белым покрывалом.
Менее чем за полчаса снимок набрал 25 тысяч лайков, — рассказывают news.ru.
Большинство фолловеров рассыпались в комплиментах, расхваливая красоту Екатерины.
Правда, нашлись и те, кто написал, что не понимают нынешнюю тенденцию показывать себя голышом.
Не прошло и часа с момента публикации, как юмористка удалила страничку без какого-либо объяснения причин.
Как ранее писал «Рамблер», Варнава сообщила, что встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие, но не назвала имя возлюбленного.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Шоу-бизнес , Екатерина Варнава
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Харламов поиздевался над разводом с Асмус
Харламов поиздевался над разводом с Асмус
«Как метатель ядра»: Волочкову разнесли в пух и прах
«Как метатель ядра»: Волочкову разнесли в пух и прах
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение