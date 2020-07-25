Фото голой Варнавы взорвало Сеть

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Артистка Екатерина Варнава выложила в инстаграм пикантную фотографию.

Она абсолютно обнаженная, на черном фоне слегка прикрыта белым покрывалом.

Менее чем за полчаса снимок набрал 25 тысяч лайков, — рассказывают news.ru.

Большинство фолловеров рассыпались в комплиментах, расхваливая красоту Екатерины.

Правда, нашлись и те, кто написал, что не понимают нынешнюю тенденцию показывать себя голышом.

Не прошло и часа с момента публикации, как юмористка удалила страничку без какого-либо объяснения причин.