Актер Никита Высоцкий убежден, что, несмотря на прошедшие 40 лет, песни его отца не забыты и востребованы.

«Я вижу развитие. Мне самому 56 лет, и я всегда живу с этой фамилией и вижу, как он продолжает жить и после своей смерти», — приводит его слова РИА Новости.

Жизнь показала, что поэзия Высоцкого вне времени, так как она касается вечных вещей и явлений.

Сын Владимира Высоцкого напомнил о том, что, как говорят, классиком становятся в день столетия.

«Я думаю, что он — классик и нашей литературы, и нашей поэзии. Надеюсь до ста лет дотянуть и увидеть это своими глазами, хотя во многом это уже состоялось».

Как ранее писал «Рамблер», Высоцкий умер, когда в столице полным ходом шла Олимпиада-80.

И чтобы не отвлекать народ от стадионов и телевизора, о смерти народного кумира власти молчали до последнего.

Но крошечный газетный некролог оглушил всю страну, и 28 июля сотни тысяч человек сошлись в похоронную процессию от Таганки до Ваганьковского кладбища.