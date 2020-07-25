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«Он — классик и нашей литературы, и поэзии»: Никита Высоцкий об отце 

Ирина Лебедева 8 минут назад
«Он — классик и литературы, и поэзии»: сын о Высоцком
Фото: РИА Новости
Актер Никита Высоцкий убежден, что, несмотря на прошедшие 40 лет, песни его отца не забыты и востребованы.
«Я вижу развитие. Мне самому 56 лет, и я всегда живу с этой фамилией и вижу, как он продолжает жить и после своей смерти», — приводит его слова РИА Новости.
Жизнь показала, что поэзия Высоцкого вне времени, так как она касается вечных вещей и явлений.
Сын Владимира Высоцкого напомнил о том, что, как говорят, классиком становятся в день столетия.
«Я думаю, что он — классик и нашей литературы, и нашей поэзии. Надеюсь до ста лет дотянуть и увидеть это своими глазами, хотя во многом это уже состоялось».
Как ранее писал «Рамблер», Высоцкий умер, когда в столице полным ходом шла Олимпиада-80.
И чтобы не отвлекать народ от стадионов и телевизора, о смерти народного кумира власти молчали до последнего.
Но крошечный газетный некролог оглушил всю страну, и 28 июля сотни тысяч человек сошлись в похоронную процессию от Таганки до Ваганьковского кладбища.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Никита Высоцкий , РИА Новости
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