Дайнеко с дочерью не могут вернуться домой

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Виктория Дайнеко хочет вернуться на родину. Из-за пандемии коронавируса многие россияне, кому не повезло в это время оказаться за рубежом, не могут попасть домой.

В такой ситуации оказалась и певица Виктория Дайнеко. Они с дочкой застряли в Америке.

Правда, у Виктории там есть друзья она не без крыши над головой и не без средств к существованию, но давным-давно нужно быть в России

Виктория пожаловалась своим поклонникам:

«Можно подумать что девчонка очень рада тому, что она гуляет по Бруклинскому мосту, тогда когда об этом мечтает половина друзей в ленте Инстраграм. Но я вам скажу нет. Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то чему бы вы хотели завидовать. Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно рейс, на который я купила билеты отменили… Пустите нас домой!», — цитирует ее слова Еva.ru

Сообщение между странами понемногу налаживается, уже многие соотечественники смогли вернуться домой.

Подписчики желают Виктории, чтобы и у нее все получилось как можно скорее.