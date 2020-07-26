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«Пустите нас домой!» Виктория Дайнеко с дочерью не могут вылететь в Россию 

Ирина Лебедева и ещё 3 16 минут назад
Дайнеко с дочерью не могут вернуться домой
Фото: Instagram
Виктория Дайнеко хочет вернуться на родину. Из-за пандемии коронавируса многие россияне, кому не повезло в это время оказаться за рубежом, не могут попасть домой.
В такой ситуации оказалась и певица Виктория Дайнеко. Они с дочкой застряли в Америке.
Правда, у Виктории там есть друзья она не без крыши над головой и не без средств к существованию, но давным-давно нужно быть в России
Виктория пожаловалась своим поклонникам:
«Можно подумать что девчонка очень рада тому, что она гуляет по Бруклинскому мосту, тогда когда об этом мечтает половина друзей в ленте Инстраграм. Но я вам скажу нет. Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то чему бы вы хотели завидовать. Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно рейс, на который я купила билеты отменили… Пустите нас домой!», — цитирует ее слова Еva.ru
Сообщение между странами понемногу налаживается, уже многие соотечественники смогли вернуться домой.
Подписчики желают Виктории, чтобы и у нее все получилось как можно скорее.
Как ранее писал «Рамблер», на вынужденной самоизоляции многие решили разобрать фотоархивы. Виктория Дайнеко не стала исключением и поделилась с фолловерами несколькими снимками из фотосессий.
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Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко
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