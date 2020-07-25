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В семье Татьяны Митковой большое горе 

Ирина Лебедева 10 минут назад
В семье Татьяны Митковой случилось горе
Фото: РИА Новости
Известная телеведущая Татьяна Миткова не любит рассказывать о личном. Она редко дает интервью и практически никогда не говорит о своих близких.
Лишь случайно, на похоронах ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева, Миткова обмолвилась, что и ее семью не обошла беда. Недавно ушел из жизни ее папа, — рассказывает"Собеседник".
Ростислав Леонидович был офицером внешней разведки. На Великую Отечественную войну он ушел добровольцем прямо из 10-го класса средней школы.
Был неоднократно ранен, имел награды. Войну закончил начальником разведки дивизиона 122 гвардейского артиллерийского полка.
После Победы посвятил себя военной службе.
Фронтовик прожил долгую жизнь — 96 лет, и до последних дней сохранял оптимизм и выдержку.
Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Миткова была ведущей программы «Сегодня» с 1993 по 2004 годы. Дважды лауреат премии «ТЭФИ».
В настоящее время занимает пост руководителя дирекции информационного вещания телекомпании НТВ. Замужем во второй раз, от первого брака есть сын Дмитрий, который подарил Татьяне Ростиславовне внука.
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Миткова , ИД "Собеседник" , НТВ
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