В семье Татьяны Митковой случилось горе

Все новости на карте

Известная телеведущая Татьяна Миткова не любит рассказывать о личном. Она редко дает интервью и практически никогда не говорит о своих близких.

Лишь случайно, на похоронах ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева, Миткова обмолвилась, что и ее семью не обошла беда. Недавно ушел из жизни ее папа, — рассказывает "Собеседник".

Ростислав Леонидович был офицером внешней разведки. На Великую Отечественную войну он ушел добровольцем прямо из 10-го класса средней школы.

Был неоднократно ранен, имел награды. Войну закончил начальником разведки дивизиона 122 гвардейского артиллерийского полка.

После Победы посвятил себя военной службе.

Фронтовик прожил долгую жизнь — 96 лет, и до последних дней сохранял оптимизм и выдержку.

Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Миткова была ведущей программы «Сегодня» с 1993 по 2004 годы. Дважды лауреат премии «ТЭФИ».

В настоящее время занимает пост руководителя дирекции информационного вещания телекомпании НТВ. Замужем во второй раз, от первого брака есть сын Дмитрий, который подарил Татьяне Ростиславовне внука.