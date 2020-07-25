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Судебного решения по «пьяному» ДТП с Ефремовым с волнением ждет вся страна.

Кто-то сочувствует актеру, кто-то яростно требует для него максимального срока.

«Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно».

Певица боится, что тюремный срок в итоге станет для Михаила Ефремова смертным приговором.

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем… Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни», — сказала она журналистам.

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов обрел огромную популярность после смертельного ДТП в центре Москвы.

Артист в нетрезвом состоянии стал причиной смерти человека.

Если о Ефремове и стали забывать, то этот резонансный случай снова поднял волну интереса в отношении артиста.