Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы человека обрекаем»: Наташа Королева об Ефремове 

Ирина Лебедева 49 минут назад
«По сути, мы человека обрекаем»
Фото: ТАСС
Судебного решения по «пьяному» ДТП с Ефремовым с волнением ждет вся страна.
Кто-то сочувствует актеру, кто-то яростно требует для него максимального срока.
Певица Наташа Королева надеется все же на лояльность правосудия, — сообщает«Комсомольская правда».
«Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно».
Певица боится, что тюремный срок в итоге станет для Михаила Ефремова смертным приговором.
«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем… Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни», — сказала она журналистам.
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов обрел огромную популярность после смертельного ДТП в центре Москвы.
Артист в нетрезвом состоянии стал причиной смерти человека.
Если о Ефремове и стали забывать, то этот резонансный случай снова поднял волну интереса в отношении артиста.
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Наташа Королева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мише дается шанс»
«Мише дается шанс»
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
«Около миллиона россиян исключают из жизни»
«Около миллиона россиян исключают из жизни»
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение