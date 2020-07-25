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«Хоть кто-то спросил!» Собчак задали интимный вопрос 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
«Хоть кто-то спросил!» Собчак задали интимный вопрос
Фото: Instagram
Ксения Собчак выложила в своем Телеграм-канале скриншот своего общения с журналистом одного из новостных агентств.
Телеведущую попросили ответить на вопрос, сколько должен длиться «хороший секс». Якобы, по данным американских ученых, оптимальный половой акт длится 7-13 минут.
«Не могли бы вы нам дать свою оценку?», — поинтересовался журналист.
Телеведущая не стала скрывать, что была удивлена подобным вопросом.
Однако Собчак не преминула сыронизировать, что ей очень приятно, что и в данной области ее считают экспертом.
«Наконец-таки хоть кто-то спросил меня по моей профильной теме!» — написала Ксения, добавив рыдающий от смеха смайл.
Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Поповой с заявлением о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
По словам Собчак, съемочная группа получила свидетельства избиений и истязаний детей, вовлечения в употребление наркотиков и других преступлений.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Анна Попова , Игорь Краснов , Ксения Собчак , СКР
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