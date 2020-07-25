«Хоть кто-то спросил!» Собчак задали интимный вопрос 

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Ксения Собчак выложила в своем Телеграм-канале скриншот своего общения с журналистом одного из новостных агентств.

Телеведущую попросили ответить на вопрос, сколько должен длиться «хороший секс». Якобы, по данным американских ученых, оптимальный половой акт длится 7-13 минут.

«Не могли бы вы нам дать свою оценку?», — поинтересовался журналист.

Телеведущая не стала скрывать, что была удивлена подобным вопросом.

Однако Собчак не преминула сыронизировать, что ей очень приятно, что и в данной области ее считают экспертом.

«Наконец-таки хоть кто-то спросил меня по моей профильной теме!» — написала Ксения, добавив рыдающий от смеха смайл.

По словам Собчак, съемочная группа получила свидетельства избиений и истязаний детей, вовлечения в употребление наркотиков и других преступлений.