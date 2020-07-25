Башаров продает квартиру, купленную для семьи 

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На одном из популярных сайтов по продаже и аренде недвижимости журналисты обнаружили квартиру Марата Башарова , выставленную за 34 миллиона рублей.

180-метровые апартаменты актер приобрел в 2017 году.

Предполагалось, что он будет там жить с женой Елизаветой и их сыном Марселем . Но из-за буйного характера Башарова брак распался, — рассказывает

И вот теперь недвижимость выставлена на продажу.

Как указано, квартира очень просторная и светлая. Четыре комнаты. Плюс кухня-гостиная, кабинет, прачечная, гардеробная. Есть свой выход на крышу, где смотровая площадка.

Жилье полностью обставлено, сделан дизайнерский ремонт.

Причины, побудившие Марата Башарова расставаться с элитной квартирой в не самое лучшее время для продаж, пока неизвестны.

Сам актер сейчас живет в загородном доме в Подмосковье.

Как сообщал «Рамблер», известная российская телеведущая Ксения Собчак своим поведением привлекла внимание актёра Марата Башарова.

Артист резко высказался в адрес звезды в социальных сетях, предложив журналистке показать свои способности на льду во время игры в хоккей.