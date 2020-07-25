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Башаров продает квартиру, купленную для семьи 

Ирина Лебедева 1 час назад
Башаров продает квартиру, купленную для семьи
Фото: РИА Новости
На одном из популярных сайтов по продаже и аренде недвижимости журналисты обнаружили квартиру Марата Башарова, выставленную за 34 миллиона рублей.
180-метровые апартаменты актер приобрел в 2017 году.
Предполагалось, что он будет там жить с женой Елизаветой и их сыном Марселем. Но из-за буйного характера Башарова брак распался, — рассказывает
И вот теперь недвижимость выставлена на продажу.
Как указано, квартира очень просторная и светлая. Четыре комнаты. Плюс кухня-гостиная, кабинет, прачечная, гардеробная. Есть свой выход на крышу, где смотровая площадка.
Жилье полностью обставлено, сделан дизайнерский ремонт.
Причины, побудившие Марата Башарова расставаться с элитной квартирой в не самое лучшее время для продаж, пока неизвестны.
Сам актер сейчас живет в загородном доме в Подмосковье.
Как сообщал «Рамблер», известная российская телеведущая Ксения Собчак своим поведением привлекла внимание актёра Марата Башарова.
Артист резко высказался в адрес звезды в социальных сетях, предложив журналистке показать свои способности на льду во время игры в хоккей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Марат Башаров , Марсель
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