Башаров продает квартиру, купленную для семьи 

На одном из популярных сайтов по продаже и аренде недвижимости журналисты обнаружили квартиру Марата Башарова, выставленную за 34 миллиона рублей.
180-метровые апартаменты актер приобрел в 2017 году.
Предполагалось, что он будет там жить с женой Елизаветой и их сыном Марселем. Но из-за буйного характера Башарова брак распался, — рассказывает
И вот теперь недвижимость выставлена на продажу.
Как указано, квартира очень просторная и светлая. Четыре комнаты. Плюс кухня-гостиная, кабинет, прачечная, гардеробная. Есть свой выход на крышу, где смотровая площадка.
Жилье полностью обставлено, сделан дизайнерский ремонт.
Причины, побудившие Марата Башарова расставаться с элитной квартирой в не самое лучшее время для продаж, пока неизвестны.
Сам актер сейчас живет в загородном доме в Подмосковье.
Как сообщал «Рамблер», известная российская телеведущая Ксения Собчак своим поведением привлекла внимание актёра Марата Башарова.
Артист резко высказался в адрес звезды в социальных сетях, предложив журналистке показать свои способности на льду во время игры в хоккей.