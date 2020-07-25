«Очень крутой сюрприз!» Сын Газманова показал свою маму 

Родион Газманов выложил в инстаграм видеоролик со своей мамой — первой женой его отца, Олега Газманова.
Ирина Павловна живет в Калининграде и человек она непубличный, — рассказывает «Московский комсомолец».
Сюжет ролика простой — Родион едет в Калининград по работе — там планируется мероприятие, организатором которого он является. Маме он об этой поездке специально не говорит, чтобы сделать сюрприз.
По дороге Газманов-младший организует телефонный звонок, якобы о доставке «подарка».
Женщина выходит из калитки, а Родион — из машины…радостная встреча!
Ирина обняла сына и, как мамам и положено, повела в дом — накормить. Правда, не удержалась — сказала, что, если бы Родион позвонил раньше, она бы приготовилась и он «не был бы голодным».
А сам артист считает, что и так все отлично получилось
«Устроил маме сюрприз. Надеюсь, приятный, а вы как считаете?», — написал он в микроблоге.
«Очень красивая и приятная мама!», «Супер! Очень крутой сюрприз!», — поклонники в восхищении.
Как ранее сообщал «Рамблер», Родион Газманов является не только достойным сыном своего отца, готовым сменить его на отечественной сцене, но и успевает получать собственные лавры.
Так, артист был удостоен премии Successful Men Awards как лучший певец года.