«Очень крутой сюрприз!» Сын Газманова показал свою маму 

Ирина Павловна живет в Калининграде и человек она непубличный, — рассказывает «Московский комсомолец».

Сюжет ролика простой — Родион едет в Калининград по работе — там планируется мероприятие, организатором которого он является. Маме он об этой поездке специально не говорит, чтобы сделать сюрприз.

По дороге Газманов-младший организует телефонный звонок, якобы о доставке «подарка».

Женщина выходит из калитки, а Родион — из машины…радостная встреча!

Ирина обняла сына и, как мамам и положено, повела в дом — накормить. Правда, не удержалась — сказала, что, если бы Родион позвонил раньше, она бы приготовилась и он «не был бы голодным».

А сам артист считает, что и так все отлично получилось

«Устроил маме сюрприз. Надеюсь, приятный, а вы как считаете?», — написал он в микроблоге.

«Очень красивая и приятная мама!», «Супер! Очень крутой сюрприз!», — поклонники в восхищении.

Как ранее сообщал «Рамблер», Родион Газманов является не только достойным сыном своего отца, готовым сменить его на отечественной сцене, но и успевает получать собственные лавры.