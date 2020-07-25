«Ложь и кошмар»: Гаркалин опроверг слухи о госпитализации

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В СМИ прошла информация о том, что народный артист РФ Валерий Гаркалин попал в больницу с сильными ушибами и порезами.

Якобы артист крайне неудачно упал, в результате чего и получил такие травмы.

Поскольку звезда «Шырли-мырли» сам не раз признавался, что имеет проблемы с алкоголем, поклонники решили, что эта история также связана со злоупотреблением спиртными напитками.

Но Валерий Гаркалин вышел на связь с журналистами и опроверг слухи о травмах и госпитализации.

«Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров и счастлив», — цитирует слова актера ТАСС.

Как ранее писал «Рамблер», после смерти жены Валерий Гаркалин дал обет безбрачия, который хранит по сей день.

Сегодня рядом с ним его самые близкие люди: дочь Ника и внук Тимофей.