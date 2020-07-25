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Раскрыты ошеломляющие гонорары Аллы Пугачевой 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
Раскрыты ошеломляющие гонорары Аллы Пугачевой
Фото: РИА Новости
Генеральный директор компании «Ру-Концерт» рассказал, какие гонорары получала Примадонна за выступления на корпоративах.
Она — очень высокооплачиваемая артистка. Некоторое время тому назад Алле Борисовне за выступление на закрытой вечеринке платили по 300-350 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).
Рекордной же считается оплата в 400 тысяч евро (более 33 миллионов), — информирует«Комсомольская правда».
Правда, сейчас ситуация изменилась. Не только, конечно, для Пугачевой, а в целом на рынке шоу-бизнеса.
Во-первых, он практически рухнул в период пандемии, и восстанавливается пока медленно.
Во-вторых, чиновники теперь боятся «засветить» свои сверхдоходы, а бизнесмены практически перестали проводить гулянки с купеческим размахом, поскольку коронавирус крепко ударил по бизнесу.
И, хотя у Примадонны есть давние и верные поклонники, которые всегда приглашали певицу на свои праздники, сейчас ждут перемен к лучшему и они.
А на корпоративы, по словам промоутера, если и приглашают, то в основном не особенно известные группы, которые довольствуются скромной оплатой.
Как ранееписал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин провели вечер в компании друзей на закрытой вечеринке в столичном ресторане.
Телеведущий показывал подписчикам новые фото, которые сделал с супругой перед выходом из дома.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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