Раскрыты ошеломляющие гонорары Аллы Пугачевой 

Генеральный директор компании «Ру-Концерт» рассказал, какие гонорары получала Примадонна за выступления на корпоративах.

Она — очень высокооплачиваемая артистка. Некоторое время тому назад Алле Борисовне за выступление на закрытой вечеринке платили по 300-350 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).

Рекордной же считается оплата в 400 тысяч евро (более 33 миллионов), — информирует «Комсомольская правда».

Правда, сейчас ситуация изменилась. Не только, конечно, для Пугачевой , а в целом на рынке шоу-бизнеса.

Во-первых, он практически рухнул в период пандемии, и восстанавливается пока медленно.

Во-вторых, чиновники теперь боятся «засветить» свои сверхдоходы, а бизнесмены практически перестали проводить гулянки с купеческим размахом, поскольку коронавирус крепко ударил по бизнесу.

И, хотя у Примадонны есть давние и верные поклонники, которые всегда приглашали певицу на свои праздники, сейчас ждут перемен к лучшему и они.

А на корпоративы, по словам промоутера, если и приглашают, то в основном не особенно известные группы, которые довольствуются скромной оплатой.

Как ранее писал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин провели вечер в компании друзей на закрытой вечеринке в столичном ресторане.

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