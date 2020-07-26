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Стало известно о состоянии госпитализированной Елены Кондулайнен 

Lenta.ru и ещё 36 21 минуту назад
В Москве госпитализирована Елена Кондулайнен
Фото: РИА Новости
Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен, госпитализированная накануне с подозрением на инсульт, пока остается в больнице, однако ее состояние стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра Луны Полину Толмачеву.
«Елена Кондулайнен продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей. Состояние ее — стабильное», — рассказали в театре.
Актрисе и певице стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО им. Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Бригаду медиков вызвал официант. Артистка отказывалась ехать в больницу, но медики настояли на госпитализации.
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Кондулайнен
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