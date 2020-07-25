Якубович рассказал об участии в Чеченской войне

Народный артист РФ Леонид Якубович , которого все привыкли видеть в амплуа весельчака-телеведущего «Поля чудес», рассказал журналистам ТАСС о малоизвестном широкой публике периоде своей жизни.

Оказывается, у него есть правительственные награды за участие в афганской, чеченских войнах и кампании в Косово.

И рассказы о пережитом вошли в книгу, которая выйдет в свет уже осенью.

«Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово. Пока шли концерты, я мотался по блокпостам с разными поручениями. Хочу напомнить людям, которые пишут всякие гадости, в том числе про военные награды, что во время Великой Отечественной войны так же, как участие в боях, ценился труд артистов агитбригад, это была совершенно необходимая работа», — сказал он.

Книгу эту, по словам Якубовича, он писал целых восемь лет. Помимо военных рассказов, автор включил в нее серию воспоминаний о людях, а также Уголовный Кодекс РФ, пересказанный стихами в стиле басен Крылова.

Также Леонид Якубович сообщил, что написал пьесу, режиссером которой выступит Марк Розовский , и киносценарий.