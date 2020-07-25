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Самбурская рассказала, при каких условиях готова раздеться 

Ирина Лебедева и ещё 1 1 час назад
Самбурская раскрыла секрет откровенных фотосессий
Фото: Instagram
Настасья Самбурская нередко выставляет в сеть свои фотографии с достаточно откровенных фотосессий.
Однако при этом звезда никогда полностью не раздевается перед камерой, — отмечает «Вечерняя Москва».
Актриса на YouTube-шоу «Макарена» рассказала, что не готова сниматься в формате «ню».
Она предпочитает, чтобы при необходимости ее снимки дорабатывали в фотошопе, дабы добавить пикантности.
Хотя приглашения на фотосессии она принимает с удовольствием, ей хочется показать свое прекрасное молодое тело и отличную физическую форму.
Что же касается моментов полного раскрепощения, то Настасья отметила, что она оставляет их для своего любимого мужчины, а также для тех случаев, когда по режиссерскому замыслу ей приходится предстать перед зрителями обнаженной.
Как ранее писал «Рамблер», актриса поделилась в своих Instagram Stories архивным фото, на котором она красуется в стойке бодибилдера и демонстрирует рельефные руки, плечи, бицепсы — у Самбурской все подкачено и выглядит впечатляюще.
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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская
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