Самбурская раскрыла секрет откровенных фотосессий

Настасья Самбурская нередко выставляет в сеть свои фотографии с достаточно откровенных фотосессий.

Однако при этом звезда никогда полностью не раздевается перед камерой, — отмечает «Вечерняя Москва».

Актриса на YouTube-шоу «Макарена» рассказала, что не готова сниматься в формате «ню».

Она предпочитает, чтобы при необходимости ее снимки дорабатывали в фотошопе, дабы добавить пикантности.

Хотя приглашения на фотосессии она принимает с удовольствием, ей хочется показать свое прекрасное молодое тело и отличную физическую форму.

Что же касается моментов полного раскрепощения, то Настасья отметила, что она оставляет их для своего любимого мужчины, а также для тех случаев, когда по режиссерскому замыслу ей приходится предстать перед зрителями обнаженной.