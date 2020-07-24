Многодетного Куценко обвинили в домогательствах

Блогерша из Tik-Tok рассказала, как Гоша Куценко звал ее в отель на «полчасика». Несмотря на отказ, актер продолжил настаивать, что приглашение не имеет никакого отношения к «секс-туризму» и что он просто хочет встретиться. Куценко также дал разрешение на публикацию переписки. Сама девушка подчеркнула, что ни в чем не обвиняет артиста, а таким образом «просвещает» аудиторию.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Видеоблогерша с ником aliin.b сообщила в Tik-Tok о несостоявшейся встрече с актером Гошей Куценко. По ее словам, он сам ей написал и предложил встретиться в кафе, однако в назначенное время передумал и позвал к себе в отель на «полчасика».

«Я предпринимала попытку вытащить его куда-то в бар, ресторан, но он отказывается — для него это палево. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы, — рассказала блогерша. — Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей».

Девушка отказалась ехать в номер к артисту. В ответ на это он, по ее словам, начал «манипулировать» на протяжении последующих четырех часов.

«А ты точно не хочешь к нам?», «Тут так весело, вкусно». Но самым мерзким оказалось сообщение: «Тут так вкусно». То есть серьезно, чтобы я приехала и передумала, он написал: «Тут вкусно», — добавила она.

Следом блогерша пояснила актеру, что «нет значит нет». Однако Куценко продолжил настаивать, аргументируя это тем, что он просто хотел встретиться. По его словам, речь не шла о «секс-туризме». «Вам решать, верить или нет», — резюмировала aliin.b.

В качестве доказательства девушка представила фрагменты переписки и видеозапись экрана, на котором аккаунт Куценко подтвержден синей галочкой. Кроме того, aliin.b заверила, что Куценко разрешил ей опубликовать его сообщения. Правда, судя по скринам, он поинтересовался, зачем. Тем не менее в описании к видеобращению блогерша подчеркнула, что ни в чем не обвиняет актера. Цель ее рассказа — «просвещать» аудиторию.

Ранее поклонница группы «Пошлая Молли» рассказала о домогательствах со стороны ее лидера Кирилла Бледного. В 2017 году музыкант после концерта позвал ее гулять, далее они оказались наедине, после чего он стал к ней приставать.

«Когда мне было 17 [лет], я попала на концерт моего кумира, конечно, я была на седьмом небе от счастья, но меня еще больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять, — поделилась девушка. — Как говорится, ничего не предвещало беды. Я думаю, многие согласились бы, так как кумиры не бывают плохими и не сделают что-то, что может поставить большой отпечаток в твоей жизни и еще нарушить детскую психику. То, о чем ты не сможешь говорить еще почти три года».

В качестве доказательств того, что встреча с Бледным действительно была, девушка предоставила их переписку, видеозапись экрана и совместные фотографии. Бледного девушка сравнила с одним из главных героев романа «Памела» Сэмюэля Ричардсона, дворянином, преследовавшим и пытавшимся соблазнить служанку. Исходя из описаний того вечера,

в ответ на домогательства она дала пощечину исполнителю, но тот ударил ее в ответ, а затем отправил домой на такси.

Сам Бледный в Instagram-stories отверг все обвинения: «Эта максимально противоречивая история трехлетней давности выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт».