Звезде «Папиных дочек» вставили пластины в ноги 

32-летний Казаков, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ералаш», «Побег», «День денег», «Стройбатя» и «Каникулы президента». Наибольшую известность ему принесло исполнение роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки».

Также он известен тем, что убил человека, напавшего на девушку. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на статью «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и закрыто в связи с примирением сторон.

В начале июля Казаков упал с высоты 12 метров и серьезно травмировал ноги. Сегодня он рассказал, что несколько дней назад был прооперирован в одной из больниц Твери, операция продолжалась в течение шести часов и прошла успешно.

«Мне в ноги вставили пластины», — сообщил актер.