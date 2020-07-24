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Звезде «Папиных дочек» вставили пластины в ноги 

Артём Кульша 1 час назад
Звезде «Папиных дочек» вставили пластины в ноги
Фото: © Первый канал
Актеру Михаилу Казакову вставили в ноги пластины. Об этом он сам рассказал «СтарХиту».
32-летний Казаков, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ералаш», «Побег», «День денег», «Стройбатя» и «Каникулы президента». Наибольшую известность ему принесло исполнение роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки».
Также он известен тем, что убил человека, напавшего на девушку. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на статью «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и закрыто в связи с примирением сторон.
В начале июля Казаков упал с высоты 12 метров и серьезно травмировал ноги. Сегодня он рассказал, что несколько дней назад был прооперирован в одной из больниц Твери, операция продолжалась в течение шести часов и прошла успешно.
«Мне в ноги вставили пластины», — сообщил актер.
Он рассказал, что сейчас испытывает очень сильные боли, но быстро поправляется. Также Казаков упомянул, что коллега по «Папиным дочкам» Елизавета Арзамасова и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский связались с ним после инцидента с падением одними из первых, звонят актеры сериала «Кадетство», а один из них, Кирилл Емельянов, даже навестил в больнице.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета Арзамасова , Кирилл Емельянов , Борис Грачевский , Михаил Казаков , StarHit
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