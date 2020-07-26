Моргенштерн серьезно нарушил закон

Все новости на карте

Краснодарском крае коронавирус продолжает находить себе все новых и новых жертв, поэтому один из самых строгих запретов здесь — проведение массовых мероприятий.

Но на что только не пойдут люди из-за заработка. Исполнителю гонорары, организатору — доход, посетителям — дополнительный риск подхватить опасную инфекцию.

Накануне в одном из ресторанов Сочи прошел концерт, который местные СМИ назвали «коронавирусным».

На вечеринку пришло более ста человек. Конечно, социальную дистанцию никто не соблюдал. И все были без масок, — пишет "КП Кубань".

Видеоролики в сеть выложил и сам рэпер, и гости празднества.

Видно, что люди веселятся, совершенно не думая о требованиях безопасности.

Тем временем друзья Моргенштерна — рэпер Элджей и его жена блогер Настя Ивлеева — сообшили в инстаграме, что заболели COVID-19.