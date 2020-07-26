Моргенштерн серьезно нарушил закон

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Рэпер Моргенштерн дал концерт в Сочи, несмотря на запреты 

Ирина Лебедева и ещё 2 12 минут назад
В Краснодарском крае коронавирус продолжает находить себе все новых и новых жертв, поэтому один из самых строгих запретов здесь — проведение массовых мероприятий.
Но на что только не пойдут люди из-за заработка. Исполнителю гонорары, организатору — доход, посетителям — дополнительный риск подхватить опасную инфекцию.
Накануне в одном из ресторанов Сочи прошел концерт, который местные СМИ назвали «коронавирусным».
На вечеринку пришло более ста человек. Конечно, социальную дистанцию никто не соблюдал. И все были без масок, — пишет"КП Кубань".
Видеоролики в сеть выложил и сам рэпер, и гости празднества.
Видно, что люди веселятся, совершенно не думая о требованиях безопасности.
Тем временем друзья Моргенштерна — рэпер Элджей и его жена блогер Настя Ивлеева — сообшили в инстаграме, что заболели COVID-19.
Как ранее писал «Рамблер», хайповый российский музыкант и блогер Алишер Моргенштерн решил «устроить движ» в Сочи и завел Tinder.
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Шоу-бизнес , Видео , Краснодарский Край , Сочи
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