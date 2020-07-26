Фанаты Бритни Спирс взбунтовались

После принудительной госпитализации певицы опекунами были назначены ее отец, Джеймс Спирс , а также адвокат Эндрю Уоллет, который позднее перестал исполнять свои обязанности.

В Сети набирает популярность движение #freebritney. В него даже вступили некоторые знаменитости, вроде Майли Сайрус Пэрис Хилтон . Они требуют освободить певицу из-под опеки отца, который, по сообщениям СМИ, может принудительно «накачивать» ее таблетками.

Опеку над Бритни Спирс установили в 2008 году. После расставания с супругом Кевином Федерлайном дива совершила несколько эксцентричных поступков, к примеру, побрилась на лысо, а также нападала на папарацци. Последней каплей стал случай, когда она заперлась в ванной вместе с сыном, чтобы не отдавать его бывшему мужу, с которым тот жил по решению суда.

После принудительной госпитализации певицы опекунами были назначены ее отец, Джеймс Спирс, а также адвокат Эндрю Уоллет, который позднее перестал исполнять свои обязанности.

В следующие несколько лет поп-звезда прошла курс лечения и продолжила карьеру: выпускала альбомы, выступала с концертами, пока в 2019-м не отменила большой тур, якобы из-за болезни отца. Тогда же появилась информация, что Спирс снова попала в психлечебницу, при этом никаких предпосылок к этому не наблюдалось.

Фанаты считают, что отец певицы принудительно поместил ее на ненужное лечение с использованием препаратов, чтобы завладеть ее деньгами. Состояние Бритни Спирс оценивается почти в 60 миллионов долларов, 130 тысяч из которых ежегодно получает отец за выполнение опекунских обязанностей. Фанаты певицы требуют, чтобы это прекратилось, передает RT.