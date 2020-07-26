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Фанаты Бритни Спирс требуют освободить ее из-под опеки отца 

ТК «Звезда» и ещё 2 47 минут назад
Фанаты Бритни Спирс взбунтовались
Фото: face to face Instagram Globallookpress
После принудительной госпитализации певицы опекунами были назначены ее отец, Джеймс Спирс, а также адвокат Эндрю Уоллет, который позднее перестал исполнять свои обязанности.
В Сети набирает популярность движение #freebritney. В него даже вступили некоторые знаменитости, вроде Майли Сайрус и Пэрис Хилтон. Они требуют освободить певицу из-под опеки отца, который, по сообщениям СМИ, может принудительно «накачивать» ее таблетками.
Опеку над Бритни Спирс установили в 2008 году. После расставания с супругом Кевином Федерлайном дива совершила несколько эксцентричных поступков, к примеру, побрилась на лысо, а также нападала на папарацци. Последней каплей стал случай, когда она заперлась в ванной вместе с сыном, чтобы не отдавать его бывшему мужу, с которым тот жил по решению суда.
После принудительной госпитализации певицы опекунами были назначены ее отец, Джеймс Спирс, а также адвокат Эндрю Уоллет, который позднее перестал исполнять свои обязанности.
В следующие несколько лет поп-звезда прошла курс лечения и продолжила карьеру: выпускала альбомы, выступала с концертами, пока в 2019-м не отменила большой тур, якобы из-за болезни отца. Тогда же появилась информация, что Спирс снова попала в психлечебницу, при этом никаких предпосылок к этому не наблюдалось.
Фанаты считают, что отец певицы принудительно поместил ее на ненужное лечение с использованием препаратов, чтобы завладеть ее деньгами. Состояние Бритни Спирс оценивается почти в 60 миллионов долларов, 130 тысяч из которых ежегодно получает отец за выполнение опекунских обязанностей. Фанаты певицы требуют, чтобы это прекратилось, передает RT.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Майли Сайрус , Бритни Спирс , Пэрис Хилтон
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