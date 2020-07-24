Вдову Евстигнеева обвинили в наследственном алкоголизме 

Скончавшаяся в прошлом году вдова актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывина могла страдать наследственным алкоголизмом, передавшимся ей от матери, полагают журналисты издания «Собеседник». Подруга детства актрисы Светлана Лукашова отметила, что её родительница скончалась от пагубного пристрастия к спиртному.

На прямой вопрос журналистов, была ли у Цывиной генетическая алкогольная зависимость, Лукашова не ответила, заявив, что артистка никогда не жаловалась на пьянство матери.

«Не помню, чтобы тётя Лиля была выпившей. У них была бедная, но хорошая семья. Она тянула лямку, а потом, когда дочь уехала, сорвалась», — отметила подруга вдовы Евстигнеева.

Актриса в разговорах с Лукашовой отмечала, что ей очень жалко мать, поскольку она одинока. Цывина, по словам подруги, всегда подчеркивала, что ее родительница достойна другой жизни.

При этом другая близкая подруга вдовы Евстигнеева дизайнер Аида Гицба отметила, что актриса никогда не говорила о своей матери, будто хотела скрыть свое происхождение.