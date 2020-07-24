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Стали известны результаты ДНК-теста Децла 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Стали известны результаты ДНК-теста Децла
Фото: РИА Новости
Оглашены результаты ДНК-теста на предмет установления отцовства рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) по отношению к своему сыну, сообщает Starhit. Эксперты признали 15-летнего подростка наследником первой очереди.
Это значит, что Децл являлся родным отцом ребенку, которого воспитывал. Результаты экспертизы были оглашены в заседании Басманного суда Москвы. Отмечается, что теперь сын рэпера Меркурий Антоний Иоанн (Тони) сможет получить авторские права на произведения своего родителя, а также наследство: недвижимость и деньги со счетов музыканта.
В том же процессе суд признал законными требования жены Децла Юлии Киселевой к Пенсионному фонду о начислении социальной пенсии по потере кормильца. Ранее специалисты фонда отказали вдове, поскольку в свидетельстве рождения Тони в графе отец стоит прочерк.
Как сообщал «Рамблер», проведение ДНК-теста на отцовство инициировал отец Децла продюсер Александр Толмацкий, который ранее выражал сомнение в родстве с ребенком. Киселева поначалу игнорировала требование свекра, но впоследствии согласилась на тест ради получения соцвыплаты и оформления наследства рэпера в пользу сына.
Комментарии
Шоу-бизнес , Юлия Киселева , StarHit
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