Стали известны результаты ДНК-теста Децла 

Оглашены результаты ДНК-теста на предмет установления отцовства рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) по отношению к своему сыну, сообщает Starhit. Эксперты признали 15-летнего подростка наследником первой очереди.

Это значит, что Децл являлся родным отцом ребенку, которого воспитывал. Результаты экспертизы были оглашены в заседании Басманного суда Москвы. Отмечается, что теперь сын рэпера Меркурий Антоний Иоанн (Тони) сможет получить авторские права на произведения своего родителя, а также наследство: недвижимость и деньги со счетов музыканта.

В том же процессе суд признал законными требования жены Децла Юлии Киселевой к Пенсионному фонду о начислении социальной пенсии по потере кормильца. Ранее специалисты фонда отказали вдове, поскольку в свидетельстве рождения Тони в графе отец стоит прочерк.

Как сообщал «Рамблер», проведение ДНК-теста на отцовство инициировал отец Децла продюсер Александр Толмацкий, который ранее выражал сомнение в родстве с ребенком. Киселева поначалу игнорировала требование свекра, но впоследствии согласилась на тест ради получения соцвыплаты и оформления наследства рэпера в пользу сына.