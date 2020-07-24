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Зачем Нагиеву приклеили бороду скотчем: «Кухня. Война за отель» продолжается 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Зачем Нагиеву приклеили бороду скотчем
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рассказывает о том, как проходят съемки второго сезона сериала «Кухня. Война за отель» телеканала СТС.
После победы в покерном турнире шеф-повар Баринов (Дмитрий Назаров) мечтает продать отель New Eleon и вложить деньги в собственную кулинарную академию. Однако глава курорта Михайлов (Алексей Гришин) не хочет отпускать повара, пока тот не воспитает преемника. Тем временем Элеонора крутит роман с Михайловым, чтобы возглавить курорт и вернуть себе New Eleon.
Работа над проектом началась в горах Сочи несколько месяцев назад. Однако из-за пандемии создатели сериала были вынуждены приостановить съемки. Когда же карантин был отменен, группа отправилась на съемки в Подмосковье, где в павильонах студии было решено построить декорации отеля и ресторана. Здесь же пришлось собрать и часть скалы, с которой связано много сцен.
Сегодня реквизиторы собирают вещи для создания заснеженного города. Уже готовы для украшения деревьев гирлянды и упаковки подгузников, наполнитель которых реквизиторы используют как снег. Художники раскрыли нашему корреспонденту секрет: позже с помощью компьютерной графики они дорисуют лавину и добавят другие спецэффекты.
Но больше остальных пришлось помучиться артистам, которые в тридцатиградусную жару были вынуждены укутаться в теплые куртки и изображать, как им холодно.
Как и раньше, в съемках приняли участие профессиональные повара — Вячеслав Аратов и другие. Именно они в кадре виртуозно шинкуют, фламбируют, подбрасывают продукты и делают многие другие манипуляции на кухне.

Нагиев стал бомжом

В одной из серий нового сезона Дмитрий Нагиев появится в образе бомжа. Вдохновленные видом Тома Хэнкса в фильме «Изгой», гримеры сделали для артиста похожую бороду, максимально небрежную и неухоженную. К лицу Дмитрия бороду приклеили с помощью двухстороннего скотча. Кстати, дреды до плеч, в которых появится Нагиев, художники пришили к шапке.
С большой радостью после долгого карантина вернулся к роли шеф-повара Баринова Дмитрий Назаров.
— С одной стороны, последние два месяца показались мне репетицией пенсии и я славно отдохнул и разленился, с другой — «пенсия» немного поднадоела, — признается Назаров. — Я не привык так долго отдыхать. Несколько лет назад у меня произошло перенасыщение этим проектом. Казалось: всё, хватит. Но так жизнь сложилась, что эта река под названием «Кухня» каждый раз меняет свое русло. Поэтому я и вошел в это совершенно иное русло с удовольствием.
Когда-то со своей героиней попрощалась и Елена Ксенофонтова, но новый поворот в характере ее героини подкупил актрису.
"Собеседник"
— В продолжении Элеонору и Нагиева, с которым когда-то ее связывала лирическая история, ждет кровавая, при этом обаятельная и не лишенная эстетики и юмора война, — раскрывает секрет актриса. — В общем, все лихо закручено и есть с кем это лепить.

Кто на новенького?

Новая встреча ждет зрителей и с обаятельным французом — кондитером Луи (Никита Тарасов), и с поварами Сеней (Сергей Лавыгин) и Федей (Михаил Тарабукин).
— Несмотря на то, что съемки шестого сезона окончены много лет назад, кондитер Луи до сих пор ходит за мной тенью, сопровождает меня во всех публичных местах, соцсети не исключение, — признавался «ЖГ» Никита Тарасов. — В любом аэропорту, супермаркете — везде, где есть люди — я слышу: «О, это кондитер Луи!» Я очень благодарен «Кухне» за все пять лет счастливой жизни и за материальные блага, приобретенные благодаря этому проекту. До сих пор в моей квартире висит фотография со всеми актерами и автографами. Когда мы прощались с создателями и командой сериала, я сказал: «Ребята, я вам безумно благодарен, спасибо за все, наше фото с автографами я повешу дома на самое видное место». Тогда все отшутились, никто мне не поверил, но это фото так и висит дома.
Кроме полюбившихся героев, во втором сезоне появятся новые персонажи. Это повар Ксюша (Кристина Кучеренко) — любительница кулинарных экспериментов, этим она очень раздражает Баринова. Влюбленный в Варю красавчик-инструктор Мэл (Дмитрий Власкин) и режиссер Роман Афанасьев (Кирилл Плетнев), в фильме которого по сюжету хочет сниматься Нагиев.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Назаров , Том Хэнкс , Дмитрий Нагиев , Алексей Гришин , Кирилл Плетнев , Сергей Лавыгин , Кристина Кучеренко , Роман Афанасьев , Елена Ксенофонтова , Никита Тарасов , Михаил Тарабукин , Дмитрий Власкин , ИД "Собеседник" , Московская область , Сочи
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