Толстая сравнила Собчак с пиявкой 

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Толстая посмеялась над решениями Собчак баллотироваться в президенты и выйти замуж за актера Маскима Виторгана, "который никому даром был как муж не нужен".

Также она отметила "профессиональные качества" Собчак.

"В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится", — цитирует Толстую "СтарХит".

Собчак на выпады Толстой пока не отвечала.