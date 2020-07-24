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Толстая сравнила Собчак с пиявкой 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Толстая сравнила Собчак с пиявкой
Фото: Газета.Ru
Писательница Татьяна Толстая высказалась о личности телеведущей Ксении Собчак.
Толстая посмеялась над решениями Собчак баллотироваться в президенты и выйти замуж за актера Маскима Виторгана, "который никому даром был как муж не нужен".
Также она отметила "профессиональные качества" Собчак.
"В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится", — цитирует Толстую "СтарХит".
Собчак на выпады Толстой пока не отвечала.
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Шоу-бизнес , Татьяна Толстая , Ксения Собчак , StarHit
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