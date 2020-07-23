Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аршавин не достоин моей кисти»: порнозвезда сделала заявление 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
«Аршавин не достоин моей кисти»: заявление порнозвезды
Фото: Соцсети
Уральская звезда фильмов для взрослых и художница Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила, что бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин «не достоин ее кисти». Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лола Тейлор рассказала о знакомстве с Аршавиным на отдыхе в Геленджике. Спортсмен со своими друзьями, по ее словам, предлагал ей заняться групповым сексом, но все сорвалось после того, как звезде фильмов для взрослых отказали в селфи.
Лола Тейлор заявила, что Аршавин ее «не вдохновляет».
«Зачем я буду его рисовать? Он не достоин моей кисти. Для меня картины — это нечто большее. И он в это большее не вписывается», — подчеркнула порноактриса.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Любовь Бушуева , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева поразила фанатов постройневшим телом
Пугачева поразила фанатов постройневшим телом
«Нагуляться — не про меня»: дочь Немцова о замужестве
«Нагуляться — не про меня»: дочь Немцова о замужестве
Вдова актера Арташонова продает вещи мужа ради памятника
Вдова актера Арташонова продает вещи мужа ради памятника
«Не расслабляться»: Гузеева показала архивное фото
«Не расслабляться»: Гузеева показала архивное фото
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
«Дорогу мне преградило тело женщины»
07:01
«Дорогу мне преградило тело женщины»
Происшествия
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
01:42
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение