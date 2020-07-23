«Аршавин не достоин моей кисти»: заявление порнозвезды

Уральская звезда фильмов для взрослых и художница Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила, что бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин «не достоин ее кисти». Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лола Тейлор рассказала о знакомстве с Аршавиным на отдыхе в Геленджике. Спортсмен со своими друзьями, по ее словам, предлагал ей заняться групповым сексом, но все сорвалось после того, как звезде фильмов для взрослых отказали в селфи.
Лола Тейлор заявила, что Аршавин ее «не вдохновляет».
«Зачем я буду его рисовать? Он не достоин моей кисти. Для меня картины — это нечто большее. И он в это большее не вписывается», — подчеркнула порноактриса.