«Аршавин не достоин моей кисти»: заявление порнозвезды

Как сообщал «Рамблер», ранее Лола Тейлор рассказала о знакомстве с Аршавиным на отдыхе в Геленджике. Спортсмен со своими друзьями, по ее словам, предлагал ей заняться групповым сексом, но все сорвалось после того, как звезде фильмов для взрослых отказали в селфи.

Лола Тейлор заявила, что Аршавин ее «не вдохновляет».