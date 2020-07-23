«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве 

На днях Пресненский суд Москвы удовлетворил иск родителей артистки, согласно которому Дмитрий Шепелев должен выплатить им 7,2 миллиона рублей в счет погашенного ими долга перед благотворительным фондом «Русфонд».

По словам Владимира, на этом претензии к Шепелеву не заканчиваются.

«Этот суд — только начало. Бумеранг к Шепелеву уже летит. Следующий суд у нас уже в августе», — заявил отец Жанны Фриске.

Он сообщил, что у Фриске был банковский счет в США, на котором лежало 470 тысяч долларов. По его словам, Шепелев имеет доступ к счету и уже снял с него 43700 долларов — этими деньгами он в том числе оплачивал работу своего адвоката.

Теперь родственники певица намерены добиться судебного запрета на использование Шепелевым банковского счета Фриске и добиться возврата потраченных средств. Отец певицы утверждает, что все взысканные с Шепелева деньги будут перечислены на счет, открытый на имя Платона — сына Фриске и Шепелева.

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная «Русфондом» на лечение звезды. Суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть более 21 млн рублей пожертвований. Эту сумму оплатили родители певицы, после чего подали в суд на бывшего возлюбленного дочери Дмитрия Шепелева с требованием компенсировать треть суммы. Суд требование удовлетворил.