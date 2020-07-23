«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве

Родители певицы открыли счет на имя внука, куда перечислят выигранные у зятя деньги.

Жанны Фриске нет в живых уже пять лет, а ее родные все продолжают конфликтовать. На днях Пресненский суд Москвы удовлетворил иск родителей артистки, согласно которому Дмитрий Шепелев должен выплатить им 7,2 миллиона рублей. Остались ли Ольга и Владимир Фриске довольны этим решением суда и намерены ли они еще требовать какие-то средства с их неудавшегося зятя, выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

7,2 млн рублей — это треть суммы, которую родители Жанны Фриске выплатили Русфонду. Напомним, что именно эта благотворительная организация собирала взносы на лечение артистки, когда стало известно, что та тяжело больна. Всего было собрано 67 миллионов рублей, после смерти Жанны остался 21 миллион. Эту сумму работники фонда планировали отдать онкобольным детям, но деньги со счета внезапно пропали, поэтому организация взыскала их с родственников звезды.

Ольга и Владимир Фриске выплатили всю сумму самостоятельно, а позднее подали в суд с требованием, чтобы отец их внука Дмитрий Шепелев возместил им третью часть долга Русфонду. Однако, по словам отца Жанны, на этом претензии к Шепелеву у них не закончились.

— Этот суд — только начало, — рассказал нам Владимир Борисович. — Бумеранг к Шепелеву уже летит. Следующий суд у нас уже в августе.

В подробности вдаваться не буду, сами все скоро увидите. Скажу только, что после смерти Жанны у нее в Америке остался счет, на котором было 470 тысяч долларов (больше 33 млн рублей по действующему курсу ЦБ . — Прим. Sobesednik.ru). Шепелев уже снял с этого счета 43 700 долларов. Часть этих денег, как я знаю, он заплатил своему адвокату.

Я попросил своего адвоката, чтобы против Шепелева возбудили дело и больше его к этому счету не подпускали. Ведь если он такими темпами будет снимать деньги с Жанниного счета, то через два года Платону ни копейки не останется!

Отец звезды утверждает, что из средств, которые будут взысканы с Шепелева, он ни рубля не потратит на свои нужды, а все перечислит на счет 7-летнего внука, который они с супругой открыли уже давно.

— Это деньги Платона, — признался нам дедушка. — Мы же еще продали квартиру Жанны в Америке, и те деньги тоже положили на его счет.

С последней встречи бабушки, дедушки и внука прошло уже 3,5 года. По словам Владимира Борисовича, разлука с Платоном им с женой дается нелегко.

— Ольга очень переживает за Платона, — вздыхает он. — У нее душа болит от того, что она его не видит. Он же вырос на ее руках, она его кормила с сосочки, день и ночь он был на ее руках.

Родня Шепелева Платоном вообще не занималась тогда, все делала Ольга, — добавляет Владимир Борисович. — А теперь эта … (оскорбление в адрес Дмитрия Шепелева. — Прим. Sobesednik.ru) забрал ребенка от бабушки!

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