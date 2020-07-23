Вдова Талькова решила наказать Азизу

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Вдова Игоря Талькова решила наказать Азизу 

Вероника Полынина и ещё 2 15 минут назад
Вдова Игоря Талькова Татьяна подала иск о защите чести и достоинства к певице Азизе, сообщает «Комсомольская правда»
Татьяна считает, что Азиза оклеветала Талькова в одном из выступлений на телевидении.
Раскрыты неизвестные подробности смерти Талькова
Адвокат Татьяны Тальковой Ирина Игнашенкова рассказала, что год назад Азиза в эфире ТВ фактически обвинила певца в сутенерстве.
«Азиза рассказала, как он (Игорь Тальков) забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины», — сообщила Игнашенкова.
Вдова артиста обратилась в суд и потребовала 1 млн рублей с певицы Азизы, ее сестры Гульнары, также присутствовавшей на передаче, и телеканала, на котором была показана программа. Также Татьяна Талькова заявила моральный вред на сумму еще 1 млн рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», скандальные откровения Азизы прокомментировал сын Талькова Игорь Тальков-младший. Он заявил, что рассказы певицы, компрометирующие его отца, вызваны ее сумасшествием или продажностью. Он сообщил, что после этого прекратил с Азизой какое-либо общение.
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Шоу-бизнес , Видео , Игорь Тальков , Татьяна Талькова , Комсомольская правда
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