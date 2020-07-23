Вдова Талькова решила наказать Азизу

Вдова Игоря Талькова Татьяна подала иск о защите чести и достоинства к певице Азизе, сообщает «Комсомольская правда»

Татьяна считает, что Азиза оклеветала Талькова в одном из выступлений на телевидении.

Адвокат Татьяны Тальковой Ирина Игнашенкова рассказала, что год назад Азиза в эфире ТВ фактически обвинила певца в сутенерстве.

«Азиза рассказала, как он (Игорь Тальков) забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины», — сообщила Игнашенкова.

Вдова артиста обратилась в суд и потребовала 1 млн рублей с певицы Азизы, ее сестры Гульнары, также присутствовавшей на передаче, и телеканала, на котором была показана программа. Также Татьяна Талькова заявила моральный вред на сумму еще 1 млн рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», скандальные откровения Азизы прокомментировал сын Талькова Игорь Тальков-младший. Он заявил, что рассказы певицы, компрометирующие его отца, вызваны ее сумасшествием или продажностью. Он сообщил, что после этого прекратил с Азизой какое-либо общение.