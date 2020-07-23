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«Что за чушь?»: подписчики обрушились на Бузову 

Вероника Полынина 48 минут назад
«Что за чушь?»: подписчики обрушились на Бузову
Фото: РИА Новости
Подписчики Ольги Бузовой уличили ее во лжи после откровений о тяжелом прошлом.
Как сообщает «Экспресс Газета», на днях Бузова заявила, что прекрасно знает, что значит работать за маленькие деньги. Она напомнила, что всего в жизни добилась своим трудом и добавила, что во времена учебы в университете работала уборщицей, чтобы свести концы с концами.
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Однако поклонники не поверили рассказам о тяжелом прошлом и вспомнили, что в 17 лет Бузова уже была звездой «Дома-2».
«Да когда Вы улицы подметали? Что Вы за чушь пишете?», «Какие улицы? Вы в 17 лет уже сидели на "Доме-2"», «Насколько я помню, Вы росли в обеспеченной семье», — написали певице в комментариях.
Согласно информации из открытых источников, Ольга Бузова родилась в Ленинграде в семье военнослужащего и стоматолога. Окончила географический факультет СПбГУ. В возрасте 18 лет попала на телешоу «Дом-2», где провела 4 года в качестве участницы проекта. В 2008 году стала ведущей «Дома-2».
Ранее «Рамблер» писал, что Бузова выступила в поддержку геев, лесбиянок и трансгендеров. Она заявила, что никакая пропаганда не может заставить человека сменить ориентацию, и выступила против законопроекта, запрещающего усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол, а также браки между ними.
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