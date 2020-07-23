В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой , режиссер Роман Родин опубликовал архивный снимок эстрадной певицы Надежды Бабкиной. Пост появился в социальной сети Instagram.

Бабкина позирует в традиционном концертном наряде — белый костюм и кокошник. Образ дополняют длинные бусы из жемчуга. Вокруг артистки народный коллектив — один из музыкантов позирует с баяном. Фотография наполнена непередаваемой атмосферой и не испорчена ретушью. Перед зрителем предстает настоящая и естественная Надежда Бабкина.

«Тоже мой уникальный снимок: Надя Бабкина с коллективом… надцать лет назад», — подписал кадр Родин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Родин (@romanrodin1959) 23 Июл 2020 в 7:07 PDT

Не так давно Бабкина оправилась после серьезного заболевания. Звезду привезли в больницу в тяжелом состоянии, а затем ввели в искусственную кому. Медики диагностировали у артистки 80% поражения легких. Благодаря стараниям врачей и собственной силе воли Бабкиной удалось победить коронавирус.