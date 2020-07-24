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Гошу Куценко обвинили в домогательствах к блогерше 

Павел Тиунов и ещё 5 10 минут назад
Гошу Куценко обвинили в домогательствах
Фото: Газета.Ru
Гоша Куценко попытался встретиться с молодой блогершей Алиной в номере пятизвездочного отеля. Девушка, рассказавшая об этом своим подписчикам в Tik-Tok, отказала актеру, выставила переписку с ним на всеобщее обозрение. СМИ посчитали, что артиста обвинили в сексуальных домогательствах.
Алина подчеркнула, что Куценко обратился к ней путем личных сообщений в Instagram. 53-летний артист пригласил девушку «на чашечку чая» в номере пятизвездочного отеля. Блогерша отказала. Однако затем, по её словам, столкнулась с четырехчасовым манипулированием.
«А ты точно не хочешь к нам?", "Тут так весело, вкусно". Но самым мерзким оказалось сообщение: "Тут так вкусно". То есть серьезно, чтобы я приехала и передумала, он написал: "Тут вкусно"», — рассказала она.
Девушка отметила, что звала Куценко встретиться в кафе или ресторане, где много людей, но артист отказался, поскольку для него это «палевно». В результате Алина не поехала в отель, а опубликовала переписку с актером. Как уверяет, с его разрешения.
Впоследствии российские СМИ разместили серию публикаций о том, что Гошу Куценко обвинили в сексуальных домогательствах.
Ранее, как сообщает «Рамблер», ранее жительница Киева обвинила лидера группы «Пошлая Молли» в сексуальных домогательствах. На своей странице в Instagram девушка заявила, что музыкант недвусмысленно намекал на близость, а после отказа дал ей пощечину.
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Шоу-бизнес , Другое , Гоша Куценко
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