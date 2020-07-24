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Ксения Бородина пожаловалась на недовольных туристами крымчан 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Фото: ТАСС
Ведущая реалити-шоу Дом-2 Ксения Бородина выступила с критикой жителей Крыма. В публикации в Instargam она пожаловалась на их недовольство тем, как много туристов приезжают на полуостров.
«Тут же другая пишет: "Не надо к нам в Крым приезжать, он не резиновый, дышать нечем"», — процитировала подписчицу телеведущая.
Она позитивно оценила тот факт, что многие отдыхают на полуострове.
По словам Бородиной, в связи с закрытыми границами она не может поехать в Турцию, как обычно. Она также подчеркнула, что подобными высказываниями крымчане портят отношение к курортам полуострова.
«Вот такими сообщениями, про "понаехали в Крым", вы сами себе могилу роете. Радоваться должны», — добавила ведущая.
По ее мнению, адекватные люди всегда рады туристам и понимают, что для развития полуострова это только в плюс.
Ранее сообщалось, что за время режима самоизоляции из-за коронавируса многие знаменитости продолжали зарабатывать, хотя и лишились большей части доходов из-за отмены концертов и съемок. Среди них была и Ксения Бородина. Основной заработок происходил через Instagram. Реклама в соцсети у нее обходилась заказчикам в полмиллиона рублей.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Республика Крым
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