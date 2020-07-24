«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам

Ведущая реалити-шоу Дом-2 Ксения Бородина выступила с критикой жителей Крыма . В публикации в Instargam она пожаловалась на их недовольство тем, как много туристов приезжают на полуостров.

«Тут же другая пишет: "Не надо к нам в Крым приезжать, он не резиновый, дышать нечем"», — процитировала подписчицу телеведущая.

Она позитивно оценила тот факт, что многие отдыхают на полуострове.

По словам Бородиной, в связи с закрытыми границами она не может поехать в Турцию, как обычно. Она также подчеркнула, что подобными высказываниями крымчане портят отношение к курортам полуострова.

«Вот такими сообщениями, про "понаехали в Крым", вы сами себе могилу роете. Радоваться должны», — добавила ведущая.

По ее мнению, адекватные люди всегда рады туристам и понимают, что для развития полуострова это только в плюс.

Ранее сообщалось, что за время режима самоизоляции из-за коронавируса многие знаменитости продолжали зарабатывать, хотя и лишились большей части доходов из-за отмены концертов и съемок. Среди них была и Ксения Бородина. Основной заработок происходил через Instagram. Реклама в соцсети у нее обходилась заказчикам в полмиллиона рублей.