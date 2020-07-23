«Не хочу делать из этого сенсацию»: Климова нашла парня 

Актриса Екатерина Климова призналась, что вновь не одинока, однако не хочет делать из этого сенсацию. Об этом она заявила в интервью изданию «Ок!».

«Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты», — пояснила артистка.

Она также отметила, что сохранила хорошие отношения со своими предыдущими мужьями и считает их частью своей семьи.

«Мы сохраняем отношения, с кем-то более теплые и дружеские, с кем-то просто достаточно дистанционные, но при этом всё равно они всегда на очень хорошем уровне. Я могу сказать, что мы все — семья. Внутри семьи есть даже свой юмор, понятный только нам, и это очень здорово», — отметила она.

«Рамблер» писал, что ранее Екатерина Климова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своем отце, который 13 лет провел в тюрьме за непреднамеренное убийство. Артистка заявила, что отец «переломал» её в переходный возраст, но закалил характер.