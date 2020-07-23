Актер Иван Охлобыстин высказался об участии своей коллеги Кристины Асмус в эротических сценах в фильме «Текст» и заявил, что всегда будет на ее стороне. Об этом он рассказал в интервью изданию «7 дней».

Как сообщал «Рамблер», ранее Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в «Тексте». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова . 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.

Охлобыстин заявил, что считает Асмус красивой и восхищается ею.

«У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме «Текст», я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня «родственник», и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться», — пояснил артист.

Он также подчеркнул, что «на всякий случай» не смотрел фильм, однако даже откровенные сцены в нем не изменят его отношения к Асмус.

«Я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая (…) Я всегда буду за нее вступаться. Она клевая»», — пояснил Охлобыстин.

Актер напомнил, что Асмус «не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой», а заявил, что не хочет разбираться в причинах ее развода с Харламовым.