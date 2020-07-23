«Вы чего ***?: Шнуров о повышении цен на водку 

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение с использованием нецензурной лексики, в котором отреагировал на новость о возможном повышении цен на алкоголь.

«Новостей читаю сводку,

Толлинги и холивары.

Поползла цена на водку,

В Питере закрылись бары.

Мне вы что не говорите,

Ясно всё без всяких или.

Вы чего там, *** (вообще), творите,

Все мозги что ль обнулили?» — поинтересовался музыкант.

Он высказал мнение, что водка очень важна для россиян, которые не могут «не накатив» «слушать обещанья, речи».

«Если нету перспектив,

И платить за отдых нечем», — отметил Шнуров.

Он также предрек властям, которые «рубят сук», негативные последствия от их решений.

«Рамблер» писал, что ранее Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором критически и нецензурно высказался относительно ситуации в Крыму. Он заявил об общей дороговизне там, а также о том, что ни один серьезный бизнес на полуострове не открывается.