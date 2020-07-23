«Вы чего ***?: Шнуров о повышении цен на водку 

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение с использованием нецензурной лексики, в котором отреагировал на новость о возможном повышении цен на алкоголь.
«Новостей читаю сводку,
Толлинги и холивары.
Поползла цена на водку,
В Питере закрылись бары.
Мне вы что не говорите,
Ясно всё без всяких или.
Вы чего там, *** (вообще), творите,
Все мозги что ль обнулили?» — поинтересовался музыкант.
Он высказал мнение, что водка очень важна для россиян, которые не могут «не накатив» «слушать обещанья, речи».
«Если нету перспектив,
И платить за отдых нечем», — отметил Шнуров.
Он также предрек властям, которые «рубят сук», негативные последствия от их решений.
«Рамблер» писал, что ранее Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором критически и нецензурно высказался относительно ситуации в Крыму. Он заявил об общей дороговизне там, а также о том, что ни один серьезный бизнес на полуострове не открывается.