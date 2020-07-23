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«Собирай манатки»: Пригожин хочет засудить Навального 

Павел Тиунов и ещё 1 40 минут назад
Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что намерен привлечь блогера Алексея Навального к ответственности за нелестные высказывания в свой адрес. Поводом для резкого заявления бизнесмена послужила фраза оппозиционера о «поставках тухлятины в детские сады и школы».
Слова Пригожина процитированы в группе пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «Вконтакте». Ранее, как сообщал «Рамблер», предприниматель перевел на счет закрывшегося из-за долгов Фонда по борьбе с коррупцией Навального миллион рублей.
Блогер, комментируя жест бизнесмена, отметил, что его «тошнит» от того, что им пришли деньги, заработанные на «поставках тухлятины в детсады и школы». Оппозиционер назвал Пригожина «ворюгой», однако свои заявления не пояснил.
В ответ предприниматель заявил, что не ворует и людей тухлятиной не кормит. При этом он намекнул, что вскоре за свои слова блогеру придется отвечать в суде.
"Я дал поручение своим юристам разобраться и привлечь тебя (Навального — прим. ред.) к ответственности", — ответил блогеру предприниматель (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Пригожин подчеркнул, то намерен заставить Навального уважать себя и общество, в котором он живет. При этом бизнесмен подчеркнул, что его оппоненту следует «собрать манатки» и «свалить к своим зарубежным хозяевам».
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Алексей Навальный , Евгений Пригожин , Фонд борьбы с коррупцией
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