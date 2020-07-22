Заворотнюк решила сделать заявление

Как сообщают некоторые СМИ, состояние актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с онкологическим заболеванием, значительно улучшилось и она задумалась о том, чтобы дать большое интервью на телевидении.

Она собирается, как сообщает портал Popcake, рассказать поклонникам, что с ней случилось и поведать о суперсовременном лечении, которое улучшило её состояние. До этого момента Заворотнюк находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату. Сейчас она, как отмечает портал, проводит время не только в больнице, но и с семьёй.

Анастасия собирается посетить одно из ток-шоу на ТВ и рассказать о борьбе с болезнью. Как отмечают СМИ, речи о полной победе над болезнью пока не идёт и она продолжит лечение.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Известно, что муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы. Курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье в 2 млн рублей.

Сегодня Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крёкшино. Она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.