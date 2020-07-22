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Заворотнюк хочет рассказать об инновационном лечении на ток-шоу 

News.ru 34 минуты назад
Заворотнюк решила сделать заявление
Фото: ТАСС
Как сообщают некоторые СМИ, состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, значительно улучшилось и она задумалась о том, чтобы дать большое интервью на телевидении.
Она собирается, как сообщает портал Popcake, рассказать поклонникам, что с ней случилось и поведать о суперсовременном лечении, которое улучшило её состояние. До этого момента Заворотнюк находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату. Сейчас она, как отмечает портал, проводит время не только в больнице, но и с семьёй.
Анастасия собирается посетить одно из ток-шоу на ТВ и рассказать о борьбе с болезнью. Как отмечают СМИ, речи о полной победе над болезнью пока не идёт и она продолжит лечение.
Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.
Известно, что муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы. Курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье в 2 млн рублей.
Сегодня Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крёкшино. Она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.
Как писал NEWS.ru, ранее отец Жанны Фриске выразил надежду, что Анастасию Заворотнюк можно спасти.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Петр Чернышев
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