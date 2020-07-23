Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

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Суд взыскал с телеведущего Дмитрия Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей его бывшей гражданской жены, певицы Жанны Фриске . Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила пресс-секретарь Пресненского райсуда Москвы Лела Кокая.

По ее словам, суд удовлетворил исковые требования отца певицы Владимира Фриске к его внуку Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева.

«В пользу истца взыскано 7 млн 211 тыс. 071 руб. в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины — 44 тыс. 256 руб.», — пояснила сотрудница суда.

Она также подчеркнула, что иск Шепелева к родителям Фриске о взыскании денег судом был отклонен.

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.

После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная «Русфондом» на лечение звезды. Суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть более 21 млн рублей пожертвований.