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Шепелева обязали выплатить семь миллионов семье Фриске 

Алиса Селезнёва и ещё 22 36 минут назад
Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей
Фото: РИА Новости
Суд взыскал с телеведущего Дмитрия Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей его бывшей гражданской жены, певицы Жанны Фриске. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила пресс-секретарь Пресненского райсуда Москвы Лела Кокая.
По ее словам, суд удовлетворил исковые требования отца певицы Владимира Фриске к его внуку Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева.
«В пользу истца взыскано 7 млн 211 тыс. 071 руб. в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины — 44 тыс. 256 руб.», — пояснила сотрудница суда.
Она также подчеркнула, что иск Шепелева к родителям Фриске о взыскании денег судом был отклонен.
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.
После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная «Русфондом» на лечение звезды. Суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть более 21 млн рублей пожертвований.
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Шоу-бизнес , Платон Шепелев , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , АГН "Москва"
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