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Волочкова пришла в суд в шубе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Российская балерина Анастасия Волочкова в платье и шубе пришла в суд по делу о ее проходе в закрытый на карантин поселок Дивеево, сообщают СМИ.
Волочкова перед заседанием заявила, что не желает общаться с прессой, передает РЕН-ТВ.
«Я здесь не на пресс-конференции. Журналисты, какими бы они не были порядочными людьми, все равно все коверкается», — добавила она.
Балерина также поинтересовалась, нравится ли окружающим ее маска в стразах.
Напомним, Волочкова тайно приезжала в закрытое на карантин село Дивеево и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.
В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им «связями», оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».
При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес. Волочкову оштрафовали. В региональном управлении МВД подчеркнули, что людей, которые пытаются въехать в Дивеево, останавливают на постах контроля.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , МВД
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