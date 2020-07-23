«Не расслабляться»: Гузеева показала архивное фото 

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Ведущая шоу «Давай поженимся!» актриса Лариса Гузеева разместила в Instsgram свое фото, на котором ей 30 лет.

На фотографии актриса смотрит в сторону, явно не видя того, кто ее снимает.

«Я заметила: везде, где я не позирую, у меня стиснуты зубы… Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться», — подписала фотографию Гузеева.

Она также поблагодарила за это «учителей».

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили красоту Гузеевой, подчеркнув, что дочь актрисы очень похожа на нее.

«Красавица! Как ваша доченька похожа на вас! Прекрасное фото! О многом рассказывает!» — написала anya.benkovich.

«Невозможной красоты женщина», — восхитилась irusya_mamedova.

«Рамблер» писал, что ранее Гузеева заявила, что у 40-летних женщин нет шансов выйти замуж, потому что мужчины хотят жениться исключительно на молодых.