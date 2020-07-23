Никас Сафронов научил медиков основам рисования 

В четверг, 23 июля, Никас Сафронов на крыше собственной квартиры в Брюсовом переулке провел авторский мастер-класс для специалистов из небольших больниц, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом художник выразил им благодарность.

— Мы решили сделать проект для врачей, которые работают в небольших больницах. Врачи — это люди, достойные всяческих похвал и наград. В знак благодарности мы вручили им электрические чайники последней модели, зонты и маски, на которых изображены мои картины, — сказал Никас Сафронов.

На атмосферной площадке с панорамным видом на центр Москвы собрались восемь врачей и работников скорой помощи.

— Это наш первый опыт проведения мероприятий с известными людьми. Надеемся, что это станет доброй традицией. Здорово, что Никас решил таким способом поблагодарить врачей, которые боролись с коронавирусом, — сказала помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

На мастер-классе приглашенные медики узнали об интересных художественных приемах и под руководством Никаса Сафронова нарисовали собственные картины.

— Я впервые на такого рода мероприятии. Раньше никогда не занималась живописью. Но когда руководитель предложил поучаствовать, с радостью согласилась. Это отличная возможность разнообразить рабочие будни. Сегодня я приехала с полуторасуточного дежурства, — рассказала врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова.

Бесплатно для врачей

В Москве для врачей создали максимально комфортные условия работы. Медикам выплачивают надбавки к зарплате, они могут бесплатно жить в гостиницах и ездить на работу на такси. Врачей обеспечивают средствами индивидуальной защиты и регулярно тестируют на коронавирус. Медики могут не платить за парковку. А еще рестораны доставляют в больницы бесплатные обеды для сотрудников.