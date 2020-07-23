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Никас Сафронов научил медиков основам рисования 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Никас Сафронов научил медиков основам рисования
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В четверг, 23 июля, Никас Сафронов на крыше собственной квартиры в Брюсовом переулке провел авторский мастер-класс для специалистов из небольших больниц, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом художник выразил им благодарность.
Мероприятие организовали сотрудники Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области и представители проекта «Крыши и выше». Никас Сафронов поблагодарил всех медиков, которые работали в «красной зоне», за самоотверженность и профессионализм.
— Мы решили сделать проект для врачей, которые работают в небольших больницах. Врачи — это люди, достойные всяческих похвал и наград. В знак благодарности мы вручили им электрические чайники последней модели, зонты и маски, на которых изображены мои картины, — сказал Никас Сафронов.
На атмосферной площадке с панорамным видом на центр Москвы собрались восемь врачей и работников скорой помощи.
— Это наш первый опыт проведения мероприятий с известными людьми. Надеемся, что это станет доброй традицией. Здорово, что Никас решил таким способом поблагодарить врачей, которые боролись с коронавирусом, — сказала помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.
На мастер-классе приглашенные медики узнали об интересных художественных приемах и под руководством Никаса Сафронова нарисовали собственные картины.
— Я впервые на такого рода мероприятии. Раньше никогда не занималась живописью. Но когда руководитель предложил поучаствовать, с радостью согласилась. Это отличная возможность разнообразить рабочие будни. Сегодня я приехала с полуторасуточного дежурства, — рассказала врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова.
Бесплатно для врачей
В Москве для врачей создали максимально комфортные условия работы. Медикам выплачивают надбавки к зарплате, они могут бесплатно жить в гостиницах и ездить на работу на такси. Врачей обеспечивают средствами индивидуальной защиты и регулярно тестируют на коронавирус. Медики могут не платить за парковку. А еще рестораны доставляют в больницы бесплатные обеды для сотрудников.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Росздравнадзор , Москва
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