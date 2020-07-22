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Сябитова рассказала об «антикоронавирусной» свадьбе 

Павел Тиунов и ещё 16 9 минут назад
Сябитова рассказала об «антикоронавирусной» свадьбе
Фото: ТАСС
Дочь ведущей программы «Давай, поженимся!» Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж, сообщает Wday.ru. Телесваха рассказала, где и как отпраздновали торжество, чтобы гости не заразились коронавирусом.
По словам Сябитовой, в отличие от первой свадьбы, которая была организована с пафосом, в этот раз праздник прошел скромно (присутствовали 20 человек) в ее загородном доме. Телеведущая подчеркнула, что в непростое время лучше не совершать необоснованных трат, а освободившиеся деньги пустить на помощь молодым семьям.
Телесваха подчеркнула, что свадьбу дочери организовывала с учетом всех требований безопасности из-за угрозы распространения коронавируса. Гости были размещены в разных помещениях: родители жениха — в отдельном домике, его брат с детьми — в павильоне, остальные — в спа-салоне.
«Приготовила запас масок, перчаток, в доме все продезинфицировали», — добавила телеведущая.
Сябитова также учла посадку участников праздника. Четыре стола были установлены на поле для гольфа отдельно от молодоженов на рекомендованном расстоянии.
«Так что никто не упрекнет меня в том, что люди подвергались опасности заболеть», — резюмировала она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», соседи Розы Сябитовой по коттеджному поселку пожаловались на нее в полицию. Поводом для заявления стал тот факт, что телеведущая оставила мешки с мусором не у себя на участке, а вынесла их к дороге.
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Шоу-бизнес , Другое , Woman's Day
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