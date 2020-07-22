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«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию 

Алиса Селезнёва и ещё 28 21 минуту назад
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Фото: Instagram
Певец Александр Буйнов предложил своим подписчикам в Instagram отгадать, какую операцию он перенес. Артист сделал подсказку: по его словам, «пол страны живет без этого».
Пост появился на странице певца 21 июля. На опубликованных фотографиях Буйнов изображен в больничной палате. На одном из снимков видно, что у артиста забинтован локтевой сгиб правой руки, а также на животе пластырем заклеены три следа от проколов.
В сопроводительном сообщении певец уточнил, что из-за операции он не смог поучаствовать в «Славянском базаре». При этом причину госпитализации он не раскрыл, предложив подписчикам самим догадаться, «почему схуднул».
«Даю подсказку-был приступ, очень было бубо! И еще-после операции стал добрее потому что… пол-страны живет без этого», — написал Буйнов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Подписчики принялись живо гадать, какую операцию мог перенести артист. Большинство из них сошлись во мнении, что певцу удалили жёлчный пузырь.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно об экстренной госпитализации композитора и исполнителя Юрия Антонова. Журналисты отметили, что 75-летнему музыканту провели срочную операцию в связи с возникшими проблемами с ногой. В настоящее время состояние артиста оценивается как удовлетворительное, его уже поместили в стационар.
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Шоу-бизнес , Юрий Антонов , Александр Буйнов
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