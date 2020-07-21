Херд сообщила о «раздвоении» Деппа и угрозах убить ее

Актриса Эмбер Херд рассказала в суде, что ее бывший муж Джонни Депп оправдывал агрессию в ее адрес своим раздвоением личности и угрожал убийством. Она также дала показания о своих отношениях с Илоном Маском и ответила на обвинения во лжи.

В ходе слушаний по иску актера Джонни Деппа к британскому таблоиду The Sun (а именно — его издателю News Group Newspapers и журналисту Дэну Вуттону), связанному с обвинениями в избиении бывшей жены Эмбер Херд, актриса рассказала суду об угрозах экс-супруга убить ее.

«Некоторые случаи [агрессии со стороны Деппа] были настолько жестокими, что я боялась, что он собирается убить меня — намеренно или же просто потеряв контроль и зайдя слишком далеко. Он недвусмысленно угрожал убить меня множество раз, особенно на поздних стадиях наших отношений», — заявила она как свидетельница по делу.

В качестве примера Херд привела инцидент, случившийся в Японии в 2015 году, когда, по словам артистки, Депп напал на нее в номере отеля.

«Был спор о номере отеля в Токио, который закончился тем, что Джонни стоял на коленях на моей спине и бил меня по затылку», — сказала актриса.

Она также добавила, что Депп возлагал вину за подобное поведение на свое раздвоение личности. «Вместо себя он винил во всех своих действиях созданную им самим третью сторону, которую называл „монстром“. Он говорил об этом так, как будто это другой человек совершал все эти вещи, а не он», — уточнила Эмбер.

По ее словам, внимание Деппа к ней имело темный и насильственный характер, а об их отношениях он говорил в терминах жизни и смерти.

«Он говорил, что смерть была единственным выходом из этих отношений», — пояснила она.

Кроме того, актриса рассказала, как она на три дня оказалась «в ситуации заложницы», когда вместе с Деппом отправилась на съемки «Пиратов Карибского моря» в марте 2015 года. Согласно Херд, находясь под воздействием наркотиков, Депп изолировал ее в доме, который находился в 20 минутах ходьбы от ближайшего места, куда можно было обратиться за помощью, и применял к ней «психологическое, физическое, эмоциональное и другие формы насилия».

Херд сообщила суду, что в один из дней, когда Деппа увезли в больницу, она нашла обрывки своего платья, в которое были завернуты куски сырого мяса.

Эмбер также ответила на вопросы юристов о своих отношениях с основателем компании Tesla Илоном Маском. В частности, ей пришлось прокомментировать текстовые сообщения, которыми они обменивались 22 мая 2016 года.

В них Херд призналась предпринимателю, что планирует добиться от суда запретительного приказа в отношении Деппа, а Маск в ответ предложил организовать для актрисы круглосуточную охрану.

«Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь снова меня увидеть… Как бы то ни было, извини, что был идиотом», — написал Маск.

При этом Херд подчеркнула, что не общалась с Маском до 2016 года.

Она также сообщила, что однажды ударила Деппа, чтобы защитить свою сестру. По словам актрисы, она пошла на такой шаг из-за слухов о том, что ее бывший муж когда-то якобы столкнул модель Кейт Мосс с лестницы.

«Годами я была для Джонии подушкой для битья, годами я не трогала его… Я никогда не забуду этот случай, это был первый раз за все эти годы, когда я действительно дала сдачи», — сказала она.

Актрису обвинили в том, что она «на ходу» выдумала ситуацию с Кейт Мосс, на что Херд ответила: «У меня не было времени и энергии, чтобы перечислять [все инциденты]».