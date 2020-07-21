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Лолита раскрыла тайну своего странного клипа «Кислород» 

Слово и Дело 39 минут назад
Певица Лолита Милявская объяснила идею своего клипа на песню в "Кислород", в котором поет ее отрубленная лысая голова. Она заявила, что это было сделано намерено.
Исполнительница выпустила клип на свою новую композицию с оригинальным видеорядом. Видео за несколько дней собрало более миллиона просмотров. В одном из кадров появилась лысая отрубленная голова звезды, которая лежала в ящике вместе с ее ногой и кистями рук. Милявская обратилась к подписчикам и заявила, что это было сделано специально. В своем Instagram-аккаунте она заявила, что всю жизнь собирала себя "по кусочкам".
Певица поблагодарила своих поклонников, которые оценили новый клип. Тех, кто так и не понял задумку видео, она назвала счастливыми людьми, потому что они не узнали трагической любви в своей жизни.
"Не могу не сказать, что у вас, Лолита, самые красивые глаза во вселенной! И клип", — похвалили звезду.
"Лола браво", — поздравили с премьерой певицу.
"Лола все ваши песни обалденные, а главное со смыслом", — оценили новую композицию поклонники.
"Лолита Марковна, песня и клип супер", — написали в комментариях.
Недавно Милявская пережила очередной развод. Пятым мужем певицы был теннисист Дмитрий Иванов, брак с которым певица назвала ошибкой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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