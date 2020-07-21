Певица Лолита Милявская объяснила идею своего клипа на песню в "Кислород", в котором поет ее отрубленная лысая голова. Она заявила, что это было сделано намерено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 20 Июл 2020 в 2:13 PDT Исполнительница выпустила клип на свою новую композицию с оригинальным видеорядом. Видео за несколько дней собрало более миллиона просмотров. В одном из кадров появилась лысая отрубленная голова звезды, которая лежала в ящике вместе с ее ногой и кистями рук. Милявская обратилась к подписчикам и заявила, что это было сделано специально. В своем Instagram-аккаунте она заявила, что всю жизнь собирала себя "по кусочкам".

Певица поблагодарила своих поклонников, которые оценили новый клип. Тех, кто так и не понял задумку видео, она назвала счастливыми людьми, потому что они не узнали трагической любви в своей жизни.

"Не могу не сказать, что у вас, Лолита, самые красивые глаза во вселенной! И клип", — похвалили звезду.

"Лола браво", — поздравили с премьерой певицу.

"Лола все ваши песни обалденные, а главное со смыслом", — оценили новую композицию поклонники.

"Лолита Марковна, песня и клип супер", — написали в комментариях.