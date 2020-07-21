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Рудковская и Плющенко ждут ребенка от суррогатной матери 

Павел Тиунов и ещё 3 15 минут назад
Рудковская и Плющенко ждут ребенка от суррогатной матери
Фото: Instagram
Звездная пара — Яна Рудковская и Евгений Плющенко находятся в ожидании ребенка, которого вынашивает суррогатная мать, сообщают «Дни.ру». По словам продюсера, радостное событие должно произойти «уже очень скоро».
Журналисты отмечают, что Рудковская является матерью троих детей: двоих — в замужестве с предпринимателем Виктором Батуриным, одного — в браке с Плющенко. Звездная пара давно пыталась обзавестись еще одни ребенком: продюсер прошла все необходимые обследования, лечилась гормональными препаратами, прошла несколько процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — но все усилия оказались тщетны. Наконец, супруги решили прибегнуть к услугам суррогатной матери.
Рудковская в общении с журналистом отметила, что появление в семье малыша ожидается в ближайшем будущем. Она не стала раскрывать подробности радостного события, но пообещала СМИ сообщить о нем сразу, как только оно случится.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Яна Рудковская стала героиней скандала с Louis Vuitton. Продюсер раскритиковала снимки певицы Риты Дакоты с брендовыми вещами, заявив, что она выглядит «дешмански». В ответ артистка обвинила Рудковскую в дискриминации.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Рита Дакота , Евгений Плющенко , Louis Vuitton
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