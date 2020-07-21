Рудковская и Плющенко ждут ребенка от суррогатной матери 

Журналисты отмечают, что Рудковская является матерью троих детей: двоих — в замужестве с предпринимателем Виктором Батуриным , одного — в браке с Плющенко. Звездная пара давно пыталась обзавестись еще одни ребенком: продюсер прошла все необходимые обследования, лечилась гормональными препаратами, прошла несколько процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — но все усилия оказались тщетны. Наконец, супруги решили прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Рудковская в общении с журналистом отметила, что появление в семье малыша ожидается в ближайшем будущем. Она не стала раскрывать подробности радостного события, но пообещала СМИ сообщить о нем сразу, как только оно случится.