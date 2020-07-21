Актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший в популярном сериале «Интерны» Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, Дмитрий Шаракоис уехал из России еще в 2019 году. В Лондоне он сначала работал на стройке, а потом устроился официантом в популярный ресторан ZIMA.
При этом артист не стесняется своей работы официантом, так как сегодня это часть его новой жизни. Однако периодически возвращается и в Москву, чтобы принять участие в пробах на новые роли или сыграть в спектаклях.
По мнению поклонников, Шаракоис решил переехать в Лондон из-за отсутствия ярких ролей. Сам же актер утверждает, что переезд стал для него возможностью расширить творческие горизонты.
«Рамблер» писал, что ранее звезда «Интернов», актер Илья Глинников, за один день погасил задолженности на 100 тысяч рублей, чтобы приставы не изъяли его машину.