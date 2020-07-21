По данным издания, Дмитрий Шаракоис уехал из России еще в 2019 году. В Лондоне он сначала работал на стройке, а потом устроился официантом в популярный ресторан ZIMA.

При этом артист не стесняется своей работы официантом, так как сегодня это часть его новой жизни. Однако периодически возвращается и в Москву, чтобы принять участие в пробах на новые роли или сыграть в спектаклях.

По мнению поклонников, Шаракоис решил переехать в Лондон из-за отсутствия ярких ролей. Сам же актер утверждает, что переезд стал для него возможностью расширить творческие горизонты.