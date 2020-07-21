Стивен Сигал приехал в Бурятию 

Голливудский актёр, получивший российское гражданство, мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Улан-Удэ и сразу отправился на экскурсию на площадь Советов.

Также актёр собирается посетить центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан, где проведёт показательную тренировку со спортсменами Бурятии, кроме того, Сигал познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе, сообщается на сайте правительства республики.

Одним из главных пунктов насыщенной программы визита станет посещение озера Байкал.

Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Стивен Сигал редко выезжает за пределы новой родины. Голливудская звезда проводит большую часть времени в своём доме на Рублёвке, который он превратил в неприступную крепость. Оценочная стоимость подмосковной недвижимости Сигала варьируется от 80 до 100 млн рублей.