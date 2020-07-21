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Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата 

Мария Иванова и ещё 7 1 час назад
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Фото: Вести Подмосковья
Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина заявила, что актер Федор Добронравов покинул театр из-за «обиды» и на место худрука не претендовал. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», после ухода Добронравова из театра появились слухи, что он хотел стать руководителем.
Чунихина эту информацию опровергла и рассказала, что театру приходилось подстраиваться под график Добронравова, участвовавшего во множестве других проектов.
«Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. <…> Нет, отказался Добронравов, буду работать, как раньше», — рассказала она.
По словам Чунихиной, после этого актеру предложили написать заявление, что он будет получать зарплату только за те дни, которые отработал в театре.
«Понятно, что она [зарплата — прим.ред.] станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти», — заключила она.
Чунихина выразила уверенность, что Добронравов не претендовал на место худрука, так как слишком любит выходить на сцену и сниматься. По ее словам, худрук Александр Ширвиндт, ранее говоривший о планах покинуть свой пост, будет руководить театром как минимум до конца следующего сезона.
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Шоу-бизнес , Федор Добронравов , Александр Ширвиндт , Комсомольская правда
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