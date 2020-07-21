Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата 

Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина заявила, что актер Федор Добронравов покинул театр из-за «обиды» и на место худрука не претендовал. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», после ухода Добронравова из театра появились слухи, что он хотел стать руководителем.

Чунихина эту информацию опровергла и рассказала, что театру приходилось подстраиваться под график Добронравова, участвовавшего во множестве других проектов.

«Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. <…> Нет, отказался Добронравов, буду работать, как раньше», — рассказала она.

По словам Чунихиной, после этого актеру предложили написать заявление, что он будет получать зарплату только за те дни, которые отработал в театре.

«Понятно, что она [зарплата — прим.ред.] станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти», — заключила она.