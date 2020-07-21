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Раскрыты детали смерти Талькова 

Мария Иванова и ещё 1 30 минут назад
Продюсер Александр Толмацкий заявил, что музыкант Игорь Тальков перед гибелью поссорился с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым, выталкивал того из гримерки и «посылал». Об этом он рассказал в фильме «Ленты.ру».
По словам Толмацкого, конфликт произошел, когда Малахов пришел в гримерку к Талькову.
« [Талькову — прим.ред.] надо было его не выталкивать, а как-то разговаривать. И охрана неправильно себя вела. Вообще, в смерти Талькова виновата его охрана», — сказал он.
По мнению Толмацкого, выстрел, убивший Талькова, был случайным.
«Глупый эпизод. <…> Малахов пришел разговаривать с Тальковым, чтобы Азиза вышла [на сцену закрыть концерт]. Можно было не посылать его, а как-то поговорить по-мужски, по другому. Надо уметь разговаривать», — заключил продюсер.
Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».
Как сообщал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником Азизы произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).
Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.
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Шоу-бизнес , Видео , Лихие девяностые , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , Игорь Малахов , Lenta.ru
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